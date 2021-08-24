Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 августа 2021 года: За все время Covid-19 диагностировали у 54 348 человек

Лечение от коронавируса продолжают 6113 пациентов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ДНР выявили у 571 жителя.

- За 23 августа проведено 1246 исследований, из них выявлено 520 случаев заболевания и у 51 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

В Минздраве Республики рассказали, что по состоянию на 10.00 24 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 54 348.

- На лечении (стационарном и амбулаторном) – 6113 пациентов, выписаны – 44 269 человек, летальных случаев – 3966, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Кроме этого, за сутки выявлено 227 случаев пневмоний, из них 172 госпитализировано.

- Всего на лечении 2279 пациентов с пневмониями, из них 822 на кислородной поддержке, - сказали в министерстве.

Тем временем в министерстве образования Донецкой Народной Республики сообщили, что учебный год в школах стартует традиционно – 1 сентября. Праздник «Первого звонка» должен пройти на свежем воздухе с соблюдением всех противоэпидемиологических требований..

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