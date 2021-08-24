Спецслужбы ЛНР предотвратили готовящийся Украиной теракт

Взрыв должен был произойти в центре города Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские спецслужбы готовили на территории Луганской Народной Республики теракт. В Красном Луче планировалось взорвать самодельные взрывные устройства в центре города, в месте скопления людей. Однако планы СБУ были разрушены сотрудниками министерств государственной безопасности и внутренних дел ЛНР. Террористический акт был предотвращен.

- Украинские спецслужбы не оставляют попыток дестабилизировать обстановку на территории Республики, продолжают проводить политику террора против мирного населения Донбасса, а также не желают соблюдать Минские договоренности, - говорят в МГБ ЛНР. - Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта на территории Республики.

В ведомстве рассказали, что 23 августа, накануне празднования 30-й годовщины дня независимости Украины, СБУ планировали совершить в Красном Луче теракт.

- По замыслу украинской спецслужбы, самодельные взрывные устройства должны были быть инициированы на центральной аллее города по улице Ленина в районе площади имени Кирова и средней школы № 10, - рассказывают в министерстве госбезопасности. - Для этого иностранной спецслужбой была проведена тайниковая операция по передаче агенту орудий совершения диверсионно-террористического акта - четыре самодельных взрывных устройства со средствами дистанционного инициирования.

Экспертно-криминалистическая группа МВД ЛНР с привлечением кинологической службы провела исследование извлеченных из тайника устройств, в ходе которого было установлено наличие в них взрывчатых веществ.

- Всю ответственность за проводимый террор против мирного населения Донбасса и негуманные способы ведения войны возлагаем на руководство СБУ и официальные киевские власти, - сказали в мингосбузопасности Республики.

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