Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 августа 2021 года: Диагноз подтвердили у 2247 человек, сдавших экспресс-тест

Исследование показывает, болен ли человек или, возможно, является носителем вируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

За прошедшие сутки исследования на ковид в Донецкой Народной Республике не проводились. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Всего по состоянию на 23 августа заболевших COVID-19 на территории ДНР 53777 человек, - уточнили в ведомстве.

Продолжают лечиться от коронавируса 5769 пациентов, полностью выздоровели и были выписаны из больниц 44060 человек, в 3948 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

В Минздраве также отметили, что за день выявили 133 случая пневмоний, 67 пациентов с осложнениями медики госпитализировали. Всего на лечении сейчас находятся 2359 человек с воспалением легких, из них 840 больных нуждаются в кислородной поддержке.

Кроме того, переболевших ковидом ранее врачам помогает определить экспресс-тест. На данный момент им известно о 2247 таких пациентах.

Напомним, вслед за Россией в Республике ждут разрешения на применение «Спутника Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет. Соответствующее обращение в Минздрав уже направила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

В Республике ждут разрешения на применение «Спутника Лайт» для вакцинации жителей старше 60 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Может, и у нас отменят ограничение на применение вакцины «Спутник Лайт»? Как раз в пятницу отправила депутатское обращение в Минздрав по поводу вакцинации тех, кому за 60... Хотя думаю, в Минздраве тоже об этом думают, - написала она на своей странице в соцсети.

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Об этом сообщили в МЧС ДНР (подробнее)