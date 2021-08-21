Как в ДНР готовятся к совместным учениям силовых и других ведомств

Спасатели ДНР отработали действия в критической ситуации. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 21 августа, спасатели ДНР отработали ликвидацию условного пожара, который произошел в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Республики.

- Условный пожар был оперативно ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями МЧС ДНР, дальнейшее распространение огня не допущено. В ходе практического занятия была проведена эвакуация "пострадавших", уточнены вопросы взаимодействия и управления при возникновении пожара с экстренными службами реагирования, - сообщили в МЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что при проведении таких мероприятий личный состав МЧС отрабатывает способы тушения пожаров, тактическое мышление и навыки начальствующего состава по руководству действиями подразделений при исполнении обязанностей различных должностных лиц на пожаре, а также совершенствует свои профессиональные навыки и физическую подготовку.

Напомним, что решением Главы ДНР Дениса Пушилина с 23 по 27 августа пройдет проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины.

- Официальный Киев продолжает демонстрировать нестабильность политического курса и усугублять и без того непростую ситуацию в Донбассе, – объяснил Денис Пушилин необходимость мероприятий.

Кстати, не исключено, что в ближайшее время Киев попытается обострить ситуацию в Донбассе. Это произойдет после визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину 22 августа. И накануне поездки Владимира Зеленского в США, где на 31 августа намечена встреча с президентом Джо Байденом.

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