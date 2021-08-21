Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 августа 2021 года: Более двух тысяч жителей Республики проходят лечение от пневмонии

842 жителя, заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 402 жителя. 35 человек умерли от опасной инфекции. За это время 160 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 864 исследования, из них выявлено 333 случая заболевания (38,5 %) и у 69 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 53777. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5769 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 44060. Летальных случаев – 3948.

За сутки выявлен 191 случай пневмонии, на 3 случая меньше, чем за предыдущий день. 135 человек госпитализированы. Всего на лечении 2188 пациентов с пневмониями, из них 842 на кислородной поддержке (+79 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлены 2247 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается очередной этап иммунизации населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт».

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