Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 августа 2021 года: За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 5278 человек

За сутки от коронавируса вылечились 226 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ДНР выявили у 341 жителя.

за 17 августа проведено 814 исследований, из них выявлено 294 случаев заболевания (36,1 %) и у 47 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сказали в здравоохраниhttps://www.donetsk.kp.ru/daily/28318/4460694/тельном ведомстве ДНР.

В Минздраве Республики рассказали, что по состоянию на 10.00 18 агуста зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 52 810.

- На лечении (стационарном и амбулаторном) – 5452 пациента, выписаны – 43 485 человек, летальных случаев – 3873, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Кроме этого, за сутки выявлено 188 случаев пневмоний, из них 116 госпитализировано.

- Всего на лечении 2159 пациентов с пневмониями, из них 869 на кислородной поддержке, - сказали в министерстве.

Тем временем в министерстве образования Донецкой Народной Республики сообщили, что учебный год в школах стартует традиционно – 1 сентября. Праздник «Первого звонка» должен пройти на свежем воздухе с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города и День шахтера в Донецке 2021: программа мероприятий

«Комсомолка» публикует программу мероприятий на День города и День шахтера (подробнее)