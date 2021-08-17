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Общество17 августа 2021 13:14

Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 августа 2021 года: За сутки 460 жителей заболели COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 17 августа 2021 года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 460 жителей. 34 человека умерли от опасной инфекции. За это время 164 жителя были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1204 исследования, из них выявлено 373 случая заболевания (31 %) и у 87 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 52469. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5368 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 43259. Летальных случаев – 3842.

За сутки выявлено 190 случаев пневмонии, на 48 случаев больше, чем за предыдущий день. 128 человек госпитализированы. Всего на лечении 2116 пациентов с пневмониями, из них 812 на кислородной поддержке (+71 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлены 2245 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается очередной этап иммунизации населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт».

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