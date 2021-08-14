Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 августа 2021 года: В больницы поместили сотню пациентов с пневмонией

В Республике продолжают вести статистику заболевания жителей COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике продолжают вести статистику заболевания жителей COVID-19. За прошедшие сутки медики выявили еще 454 носителя этого опасного вируса. Такую информацию обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 13 августа провели 921 исследование, в результате которого выявили 377 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, а у 77 пациентов диагноз «COVID-19» был поставлен после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

Медики также уточнили, что за минувшие сутки к ним обратились 160 пациентов с пневмонией, из них 100 человек они сразу же госпитализировали в больницы. Пошли на поправку 602 коронавирусных больных, еще 10 скончались от болезни.

Если говорить в общем, то за все время пандемии в Республике количество подтвержденных фактов заражения ковидной инфекцией уже превысило 52 тысячи случаев - сейчас медики называют цифру в 52009 человек. Продолжают лечение 5106 пациентов, выздоровели и сняты с учета 43095 жителей. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составило 3808.

В Минздраве напоминают, что остановить распространение пандемии поможет только массовая вакцинация. А для этого должны быть привиты, как минимум, 70 процентов населения. Вакцинироваться могут даже люди с хроническими заболеваниями.

- Главное, чтобы они не были в фазе обострения, - поясняет семейный врач из города Шахтерск Валерий Вертела.

Медики напоминают, что остановить распространение пандемии поможет только массовая вакцинация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После прививки не рекомендуется принимать алкоголь, поскольку он повышает риск развития аллергической реакции. Кроме того, медики советуют не мочить место инъекции и не посещать сауну или баню, так как высокие температуры могут снизить эффективность препарата.

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