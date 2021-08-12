Бронзовый призер Олимпийских игр – 2020 – луганчанин Александр Бондарь: Однажды я думал, что моя карьера окончена, но потом осознал, что еще молод и что-то могу

Александр Бондарь. Фото: Личный архив героя публикации

В Олимпийских играх в Токио учувствовали и спортсмены из Донбасса, которые уже не в первый год выступают за Россию. В четвертый день международных соревнований луганчанин Александр Бондарь в паре с Виктором Минибаевым завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках в воду. Они уступили только парам из Великобритании и Китая.

Позже Александра ожидали прыжки в воду с 10-метровой вышки в индивидуальном зачете. Бондарь был фаворитом, однако в финале парень занял 4-е место. Призовые заняли все те же Китай и Великобритания. Несмотря на то, что в тройку войти не удалось, поклонники спортсмена поздравляли его с хорошим результатом и благодарили за красивые прыжки.

Вышли на связь с Александром, чтобы лично поздравить его от земляков из Донбасса. Парень радушно согласился пообщаться, несмотря на занятость и немалую разницу во времени.

- Прежде всего поздравляем вас с бронзовой медалью, завоеванной на Олимпийских играх! Спасибо за прыжки!

- Спасибо и всем вам. Приятно, что обо мне помнят и за меня болеют.

- Какие эмоции от индивидуальных прыжков, где вы заняли четвертое место?

- До сих пор особо не осознается реальность. Мы около месяца находились в Японии, поэтому я очень рад, что это подошло к завершению. Была очень тяжелая подготовка. Радостно, что не было грубых ошибок и были достойные прыжки.

- Рады четвертому месту или есть разочарование?

- Всегда хочется большего. В финале прыгали 12 человек. Я уверен, что прыгая, каждый мечтал об Олимпийской медали. Все мы хотим ее завоевать. И не так важно – какой именно она будет. Имеем то, что имеем. Поэтому за четвертое место обидно. Значит в этот день и этот миг наши соперники были немного нас сильнее.

- У вас был переломный момент. Вы хотели уйти из спорта?

- У многих спортсменов наступает переломный момент, когда не все получается и хочется закончить свою спортивную карьеру. Такое происходит, когда ты ведешь, что твой профессиональный уровень скатывается – по состоянию здоровья или другим причинам. Выровняться и выстоять в этих передрягах мне помогла смена гражданства и отстранение от спорта не некоторое время.

- Гражданство меняли в 2015 году?

- В Российскую Федерацию я переехал в конце 2014 года. Тогда и начал заниматься получение российского гражданства. Потом стал выступать за Сборную России по прыжка в воду. Решил остаться в России.

- Что натолкнуло на смену гражданства?

- На тот момент я был в Киеве на тренировочной базе. Начались все эти события, родители уехали… Я принял решение, что пора уезжать.

- Как в Киеве это восприняли?

- У меня были проблемы со здоровьем, носовая перегородка и хронический бронхит. Я прооперировался, потом был перерыв и время для переосмысления. Я понял, что достиг всего, чего мог.

- И там на тот момент на вас не ставили высоких надежд?

- В тот момент, из-за операции и восстановления, было тяжело ставить на меня какие-то надежды. Руки были опущены и уже думал, что на этом моя карьера окончена.

Александр Бондарь (на фото слева). Фото: Личный архив героя публикации

- Как вернулись в спорт, что этому поспособствовало?

- Я активный человек и спорт я полностью из своей жизни не вычеркнул. Начал тренировать любительским прыжкам в воду, ходить в бассейн и тренироваться самостоятельно. Само собой получилось так, что я осознал, что я еще молод и что-то могу.

- В Олимпиаде впервые учувствовали?

- В 2012 году я учувствовал за сборную Украины. Занял 12 место в индивидуальных прыжках, а в синхронных - 8 место.

- Как получилось так, что вас пригласили учувствовать в Олимпийских играх в этом году?

- После победы в Чемпионате России. Все, кто в сборной команде России, проходят отборочный турнир. До этого необходимо завоевать лицензию на Олимпийские игры. Мы с моим напарником Виктором Минибаевым в синхроне завоевали лицензию на Олимпийские игры в 2019 году и подтвердили то, что мы достойны представлять Россию и бороться за медаль. Затем у нас была победа на Чемпионате России.

- Каково было учувствовать в Олимпийских играх, когда флаг России под запретом?

- Когда ты стоишь на вышке на высоте 10 метров ты не осознаешь этого до конца. Ты знаешь, что тебе нужно сделать свою работу так, чтобы страна гордилась тобой. Все люди и руководство понимают откуда тот или иной спортсмен.

- Какие испытывали эмоции, когда завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках? Кто поддерживал вас?

- Поддерживали все – телезрители, тренерский состав, который разделил с нами радость, потом поступали поздравления. Люди поблагодарили за красивые прыжки. Бы в свою очередь всем благодарны за поддержку.

- Здесь, в Донбассе, также очень многие болели за вас.

- Это очень приятно. Я родился и вырос в Донбассе и никогда этого не забываю. Я помню свои корни и улицы, на которых рос. Мне очень приятно слышать поздравления от своих земляков.

- Планируете участвовать в следующих Олимпийских играх?

- Есть планы и мечты. Дай Бог, чтобы все получилось. Большой спорт – это в первую очередь здоровье. Главное, чтобы все складывалось, так как планируешь. Не всегда так получается. Я бы хотел выступить еще на одной Олимпиаде и показать достойны результат, который порадует мою страну.

- Какие усилия необходимо приложить для этого?

- Надо достойно тегироваться, выступать и быть на голову выше, чем другие.

- Сколько времени ушло на подготовку к Олимпиаде?

- Тяжело сказать. По моим ощущениям, подготовка начинается, когда ты приходишь в бассейн в 5-летнем возрасте. Когда начинаются первые тренировки, тогда и стартует твоя подготовка к большим соревнованиям, просто ты сам этого не осознаешь.

- Как вы пришли в этот спорт?

- Это случилось, когда мне было пять лет. В бассейн меня привела моя мама. Она занималась прыжками в воду и привела меня к своему тренеру Бабылеве Лидии Ивановне. Мама добилась кандидата в мастера спорта. Когда тебя приводят в секцию прыжков в воду, ты начинаешь учиться плавать, начинается подготовка в спортивном зале, прыжки, акробатика, гимнастические упражнения, батут, сухой трамплин, хореография – это комплекс видов спорта, который тренирует тело и подготавливает тебя к тому, чтобы красиво входить в воду.

- Сейчас какие напутствия дает мама перед соревнования?

- Просто желает удачи. Сама понимает, что спорт – спортом, но в нашем деле присутствует и доля удачи.

- А технические моменты, указывает на ошибки? Говорит, что где-то недотянули, что можно было бы лучше?

- Такого не бывает. Она просто во всем меня поддерживает.

- Как супруга реагирует?

- Она в свое время была в онежской сборной команде России по прыжкам в воду. Супруга также полностью меня поддерживает. Никаких советов не дает, потому что знает, что они неуместны, так как я не один год отдал этому виду спорта и сам знаю, что и к чему.

- Есть уже дети?

- Дочке уже три года.

- Хотите, чтобы она пошла по вашим стопам?

- Все зависит от того, что захочет именно она. Лично мне бы хотелось, чтобы она занималась, так как я очень люблю этот вид спорта. Я спрошу, хочет ли она посвятить свою жизнь прыжкам в воду, когда ей будет пять лет.

- Чем займетесь по возвращению в Россию в ближайшее время?

- Пару недель отдохну и продолжу тренировочный процесс.

Спорт – дело семейное

До 2015 года Александр Бондарь выступал за Украину. Однако после переломного момента в связи со здоровьем спортсмен хотел завершить карьеру. И только после приобретения российского гражданства Бондарь вернулся в спорт.

Александр Бондарь до седьмого класса учился в Луганской специализированной школе № 26. После ее окончания парень поступил в Луганское областное высшее училище физической культуры на отделение «прыжки в воду».

Тренируясь под руководством Тамары Токмачевой 10-классник стал самым молодым мастером спорта международного класса в истории Луганской области. На тот момент ему было всего 16 лет.

Мама Александра Бондаря также занималась прыжками в воду. Она и привела сына на тренировки, как когда-то и ее привела бабушка Саши.

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