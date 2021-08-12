Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 августа 2021 года: Количество жителей Республики, заболевших COVID-19 за время пандемии, превысило 51 тысячу

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 408 жителей. 3 человека умерли от опасной инфекции. За это время 111 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 848 исследований, из них выявлено 290 случаев заболевания (34,2 %) и у 116 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 51220. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5120 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 42341. Летальных случаев – 3759.

За сутки выявлено 196 случаев пневмонии, на 1 случай больше, чем за предыдущий день. 120 человек госпитализированы. Всего на лечении 1987 пациентов с пневмониями, из них 777 на кислородной поддержке (+59 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлены 2217 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается очередной этап иммунизации населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт».

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