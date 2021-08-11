Военные помогли вывезти из прифронтового Докучаевка семью с 12-детьми на первый совместный отдых

Ворота в доме Хоминец сплошь в следах от осколков Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Эта история началась со слов одного человека, пожелавшего, чтобы его имя осталось втайне. Он попросил у меня контакты родителей, у кого дети проживают в обстреливаемых районах.

- Я бы хотел устроить для таких детей небольшой отдых в Зуевке с экскурсиями, посещениями музеев и ужином у костра. Думаю, человек 10-15 мы бы смогли принять этим летом. Разумеется, совершенно бесплатно, - поделился этот человек со мной своими планами.

Почему-то сразу вспомнилась семья Хоминец, о которой рассказывала уже наша «Комсомолка». Детский дом семейного типа, собравший под своей крышей 12 детей, в следующем году отметит свое 15-летие. Появился он еще до войны в Докучаевске и тогда никто не знал, что через несколько лет это будет один из самых обстреливаемых районов Донбасса. Не раз в этот дружный дом прилетали снаряды, глава семьи, Александр, насобирал их целую коробку.

Военные помогли с транспортом, предоставив бесплатно автобус Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Никогда не забудем 21 октября 2014 года, когда ночью ВСУ нас обстреляли танковыми снарядами. Прилеты были прямо во дворе. А все осколки полетели в сторону дома. Представляете, полный дом спящих детей и вдруг взрывы, грохот, посыпались окна, даже мощную металлическую дверь сорвало с петель!? Каким-то чудом никто из детей не пострадал, хотя осколки даже матрацы порезали, - Элла показывает выщербленный гипсокартон над кроватями детей, такие отметины по всему дому.

У каждого из детей в этой семье своя история, свое горе и свои ранние слезы. У кого-то родители лишены родительских прав, у кого-то – пьют, а дети оказались лишними. Но теперь все они – одна семья. Приятно посмотреть, как старшие ухаживают за младшими, помогают во всем своим новым родителям, которых называют только «мама» и «папа».

Когда предложили семье отдых в Зуевке, они признались, что впервые поедут отдыхать все вместе.

Здесь в тихой живописной Зуевке дети немного отдохнут от войны Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я и не помню, чтобы мы куда-то выезжали полным составом. Путевки детям иногда выделяют, но в разное время и никогда – всей семье. Вот в ноябре трое моих девчонок были в Артеке. И, если честно, мы всегда мечтали куда-нибудь поехать вместе, - признается Элла.

Но даже отдых в местной Зуевке требует средств. Когда этим занимаются не профсоюзы или крупные фонды, а частные лица, сделать это не так просто. Нужно продумать организацию транспорта, доставки, кормления и т.д. Мы поняли, что для большой семьи потребуется автобус и кругленькая сумма, чтобы из Докучаевска отвезти 14 человек в Зуевку, а затем доставить их назад. И тут на помощь пришли военные из батальона «Восток», предоставившие бесплатно транспорт.

- А для чего мы нужны? Чтобы помогать мирным. А тут тем более дети, - только и сказал нам Хорват – «правая рука» Александра Ходаковского.

Также в поездке приняла участие волонтер Елена Потапова, которая позаботилась, чтобы детвора не была голодной. В автобус загрузили несколько ящиков с курами, крупами, соками, водой, овощами, фруктами, печеньями.

Детворе Зуевка пришлась по душе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Все это подарок от Елены Новиковой из города Орел, которая уже не первый год помогает дончанам. Она узнала про инициативу организовать детям отдых в Зуевке и решила помочь. Думаем, все это лишним не окажется, ведь на природе всегда отменный аппетит, - поясняет волонтер.

К назначенному времени вся семья уже стоит у ворот с сумками – 11 девчонок и один парень в этом цветнике. Четверо из них уже стали студентами, а остальные учатся в школе. Дети в этой семье вообще удивляют своей воспитанностью и дисциплинированностью. Никаких тебе капризов, надутых губ и «а я это не буду». В дороге быстро засыпают, склонившись друг к другу на плечо. Признаются, что ночь выдалась очень шумная - в три часа ночи Украина начала обстрел.

- Вообще в последнее время обстрелы очень усилились, недавно мои девочки попали под него в центре города. А сегодня прям ад нам устроили, дети все соскочили с постелей, стоят в коридоре, губы дрожат, какой уж тут сон, - рассказывает Элла.

И пусть хотя бы ненадолго эта семья отвлечется от военных реалий. Их ждут походы по живописным местам, купание в реке, созерцание красот Зуевки, а еще экскурсии в уникальный Музей моллюсков и Дом живых ремесел.

Хочется поблагодарить всех, кто помог организовать этот отдых и подарил детям незабываемые впечатления.

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