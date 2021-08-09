В ДНР ищут пропавших без вести

6 августа распоряжением Главы ДНР Дениса Пушилина в Республике была создана Межведомственная комиссия по розыску лиц, пропавших без вести. ФОТО: ДАН

Триста пятьдесят четыре человека числятся в ДНР без вести пропавшими. Об этом 9 августа на брифинге сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Напомним, что 6 августа распоряжением Главы ДНР Дениса Пушилина в Республике была создана Межведомственная комиссия по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе. Возглавила ее уполномоченный по правам человека Дарья Морозова. В задачи Комиссии входит организация поисковых работ по выяснению судеб и местонахождения пропавших без вести, составление единого реестра пропавших, сбор прижизненной информации о них, составление единой базы ДНР пропавших, умерших, а также родственников пропавших без вести, координация действий по эксгумации, идентификации тел и передачи их родственникам.

- На сегодняшний день в ДНР в списке лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе, числятся 354 человека. И мы обязаны активизировать все резервы для установления их местонахождения, — сказала Морозова.

Она добавила, что с 2014 года в ходе поисковых работ на территории ДНР обнаружены порядка 130 мест захоронения без вести пропавших лиц. Погибшими найдены 253 человека.

По словам Морозовой, с 2014 года только на территории ДНР жертвами вооруженной агрессии Украины стали свыше 5000 человек. В числе погибших – 91 ребенок. Еще порядка 8000 человек ранены. Свыше 1600 человек – получили инвалидность