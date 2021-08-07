Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 августа 2021 года: Лечение от Covid-19 проходят больше 5 тысяч человек

За сутки в Республике у 186 человек выявили пневмонии. Фото: Андрей РЫБАЛКА

Коронавирус в ДНР за все время выявили у 49 923 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 6 августа проведено 901 исследование, из них выявлено 295 случаев заболевания и у 83 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находится 5001 пациент, выписаны – 41 225 человек, умерли – 3697.

За сутки в Республике у 186 человек выявили пневмонии.

- Это на 33 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 122. Всего на лечении 1820 пациентов с пневмониями, из них 739 - на кислородной поддержке (плюс 66 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

Также по результатам проведенных исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено четверо пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2 215 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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