Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 августа 2021 года: В Республику доставят новую партию вакцины «Спутник Лайт» - 90 тысяч доз

В ДНР продолжает вакцинация Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 210 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 5 августа проведено 663 исследования, из них выявлено 189 случаев заболевания и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 49 535 жителей Республики. Из этого числа – 40 979 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 372 летальных случая. Лечение продолжает 4884 пациентов.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 2211 пациентов, ранее переболевший Covid-19.

- За сутки выявлено 153 случая пневмоний, на 1 случай больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 107. Всего на лечении 1824 пациента с пневмониями, из них 756 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

Стало известно, что 9 августа в Донецкую Народную Республику прибудет новая партия вакцины «Спутник Лайт». В ДНР привезут 90 тысяч доз.

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