В Луганке проверили, носят ли жители маски в общественном транспорте

Луганчане надевали маски только при появлении проверяющих. Фото: ЛИЦ

В Луганске всерьез взялись за проверку соблюдения жителями масочного режима в общественном транспорте. Внеочередной рейд провели сотрудники городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС). Помощь им оказывали автоинспекторы ГИБДД МВД ЛНР, которые останавливали маршрутки в районе кинотеатра «Русь».

- Снова начался рост заболеваемости коронавирусом, поэтому проводятся эти мероприятия. Мы ведем разъяснительную работу с населением, - рассказала ЛИЦ заведующая отделением гигиены труда Луганской городской СЭС Ирина Семичева.

Она отметила, что большинство луганчан формально соблюдают требования безопасности. Почти у всех пассажиров и водителей маршрутных такси есть с собой маски, но надевают они их лишь при встрече с проверяющими.

Представитель СЭС подчеркнула, что цель рейдов – не наказание, а предупреждение жителей города о важности соблюдения мер Чрезвычайной санитарно-противоэпидемическая комиссии (ЧСПК), которые введены для скорейшей стабилизации эпидемической обстановки в ЛНР.

В начале июля ЧСПК ужесточила административные меры в отношении злостных нарушителей противоэпидемических требований. К тем предприятиям и физическим лицам - предпринимателям, которые дважды уже были оштрафованы, в третий раз будет применяться административное приостановление деятельности на срок от 7 до 90 суток.

Тем временем, в Минздраве ЛНР сообщили печальную статистику. За минувшие сутки коронавирусом заболели 180 жителей, а 8 человек умерли от инфекции. Таких «показателей» не было за все время пандемии.

Не лучше ситуация и в ДНР. Рост заболеваемости за сутки составил 417 человек. А еще 189 жителей заболели пневмонией. Кстати, в Донецке тоже перестали соблюдать масочный режим в транспорте и в других общественных местах.

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