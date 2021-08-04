Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 августа 2021 года: За время пандемии в Республике почти 49 тысяч жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболело рекордное количество - 417 жителей. 5 человек умерли от опасной инфекции. За это время 206 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 826 исследований, из них выявлено 302 случая заболевания (36,6 %) и у 115 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 48929. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 4674 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 40615. Летальных случаев – 3640.

За сутки выявлено 189 случаев пневмонии, на 11 случаев больше, чем за предыдущий день. 131 человек госпитализирован. Всего на лечении 1806 пациентов с пневмониями, из них 742 на кислородной поддержке (+46 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлен 2201 пациент, ранее переболевший COVID-19.

Тем временем, в ДНР начался очередной этап иммунизации населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт».

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