Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 августа 2021 года: За все время от Covid-19 в Республике выздоровели почти сорок с половиной тысяч человек

За сутки в Республике у 178 человек выявили пневмонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 48 512 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 2 августа проведено 951 исследование, из них выявлено 291 случай заболевания и у 62 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4468 пациентов, выписаны - 40 409 человек, летальных случаев - 3635.

За сутки у 178 человек выявили пневмонии.

- Это на 88 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 121. Всего на лечении 1741 пациент с пневмониями, из них 734 - на кислородной поддержке (плюс 56 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2111 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.