На «копанке» в ЛНР погибли два родных брата

ЧП произошло в Антрацитовском районе. Фото: МЧС ЛНР

Ночью, 2 августа, в Антрацитовском районе двое мужчин спустились в нелегальную шахту за углем и отравились углекислым газом. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- Два родных брата в возрасте 29 и 33 лет ночью пошли за углем на «копанку». Спустя время их пошла искать мать, но на крики никто не реагировал, после чего в разработку спустился отец, где и обнаружил тела сыновей, - сообщили в спасательном ведомстве.

На крики о помощи сбежались местные жители. Им удалось достать с глубины десяти метров тело одного из погибших – младшего брата.

- Тело старшего брата находилось на расстоянии 35 метров, чтобы его извлечь необходимо специальное снаряжение для защиты органов дыхания и профессиональные навыки по причине стесненных условий работы. Горноспасатели спустились в шахту и доставили на поверхность второго погибшего, - рассказали в МЧС Республики.

ЧП произошло в Антрацитовском районе. Фото: МЧС ЛНР

Сотрудники спасательного ведомства провели исследования воздуха и выяснили, что мужчины при работах под землей потеряли сознание из-за непригодной для дыхания атмосферы - произошло отравление углекислым газом.

На территории Республики наряду с легальными шахтами, вырабатывающими тысячи тонн угля, работают и нелегальные шахты или «копанки».

- Работа в них намного опаснее, так как никакие правила техники безопасности здесь не соблюдаются - люди работают на свой страх и риск. Какое-либо проветривание в «копанках» отсутствует, что в некоторых случаях приводит к скоплению вредных и взрывоопасных газов, которое в дальнейшем может привести к гибели работников, - сказали в МЧС Луганской Народной Республики.