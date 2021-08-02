«Вы были и остаетесь той силой, которую знают и уважают во всем мире!» Денис Пушилин поздравил ветеранов Воздушно-десантных войск

В Донецке отмечают День ВДВ. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале руководителя государства.

- Вы были и остаетесь той силой, которую знают и уважают во всем мире! Вы всегда были там, где жарче всего, и не раз доказывали: если дело поручено десантуре, оно будет обязательно выполнено! – сказал Пушилин.

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Владимирович отметил, что сегодня этот праздник с гордостью отмечают многие наши земляки.

- Десантники с честью и достоинством защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Ваши мужество и героизм в Афганской войне достойны глубокого уважения. Вы грудью встали на защиту Донецкой Народной Республики, когда на нашу землю пришли украинские агрессоры, - подчеркнул лидер ДНР. - Тот, кто носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: «Я – десантник!» Потому что бывших десантников не бывает.

С праздником десантников поздравил и Глава Луганской Народной Республики. Леонид Пасечник подчеркнул, что они – истинный пример высочайшей компетентности, собранности и мужества

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