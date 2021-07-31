15-летняя дончанка Виктория Карасева: «Я мечтаю когда-нибудь не прятать свои руки от окружающих»

Мама Светлана с дочкой Викторией. Даже на фото Вика привычно прячет руки Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Виктории Карасевой – 15 лет. И сколько себя помнит, она застенчиво прятала руки от окружающих. Несколько пальцев на них срослись, срослись они и на ножках, только в отличие от рук, это не так мешает жизни. Вика Карасева привыкла к сложностям с самого детства. Взять ручку или карандаш, как все дети и рисовать, для нее настоящий подвиг. Да что там рисовать, даже просто писать, стоило ей невероятных усилий. Но кое-как приспособилась, смирившись, что это на всю жизнь.

Кроме всего, Вика - жительница прифронтовой Жилплощадки. Дончанам не нужно объяснять, что это значит. Это постоянные обстрелы и грохот, когда летит в соседние Трудовские и Старомихайловку. Однажды, когда семья была в огороде, рядом с их квартирой прилетел снаряд. В квартире все посекло, но их Бог миловал. Сколько раз спускались в подвал и спали в коридоре – не сосчитать. Мама Вики – Светлана – работает в Зеленстрое, зарплата ее – сущие копейки. Естественно, ни о каком восстановлении пальчиков Вике семья даже не мечтала.

Левую руку Вике будут оперировать в начале августа Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А затем в их судьбе появился волонтер Андрей Лысенко, который привез тогда помощь жителям обстреливаемого района. Он знал, что в этой семье есть ребенок и, кроме продуктового набора, захватил с собой набор фломастеров. А когда вручал их засмущавшейся Вике увидел, что рисовать ими она вряд ли сможет. Тогда и подключил он неравнодушных людей, которые помогли не только с расходами на операцию, но и поддержали девочку в реабилитационном периоде. Первая операция на правой руке больше двух лет назад прошла успешно, хотя и длилась почти четыре часа. Потом Вике потребовалось длительное нахождение в больнице – долго не заживали раны.

Сейчас на очереди - левая рука, где безымянный палец и мизинец тоже срослись. В начале августа девочку снова ждет госпитализация.

- Я мечтаю, что когда-нибудь у меня тоже будет красивый маникюр, как у моих сверстниц. Пока до этого далеко, - признается Вика. – С правой рукой у меня уже практически порядок. Я пишу, рисую и во всем помогаю маме по хозяйству. А ведь когда-то даже взять ручку было проблемой.

Андрей Лысенко принял активное участие в судьбе ребенка и одну руку восстановить уже удалось Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тогда, после первой операции, Вика призналась, что хочет стать художником. И вот к 9 мая в этом годусама нарисовала плакат, который украсил стены ее школы. Кроме того, девочка самостоятельно осваивает гимнастику, правда занимаясь одна дома. Мама признается, что дочка очень смущается публики.

- А ты знаешь про знаменитого футболиста Гарринча, которого прозвали «Великий хромой»? – спрашивает Вику волонтер Андрей Лысенко, который с тех пор принимает активное участие в судьбе девочки. - В нищей многодетной семье появился на свет мальчик с врождёнными недостатками: косоглазием, деформацией позвоночника и смещением костей таза, а его левая нога была короче правой на 6 см. Операция не принесла успеха, а врачи сказали, что нужно радоваться вообще тому, что он ходит. Но парень не поверил им и стал лучшим правым крайним нападающим в истории футбола и легендой Бразилии! А чем ты хуже?

Давайте поможем Виктории и приблизим ее скромную мечту, ведь операция и восстановительный период потребуют средств, которых у семьи нет. Все желающие поддержать девочку могут перечислить посильную для них сумму на карту волонтера Андрея Лысенко с пометкой «Для Вики Карасевой».

Реквизиты для помощи:

Реквизиты сбербанка России карточка № 5469520012973731

Тинькофф банк № 5536913872538554

Яндекс кошелек № 410014366966360

Ощадбанк 5167490000904467

пайпал spasiborossii@gmail.com

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