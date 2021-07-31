Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 июля 2021 года: За время пандемии в Республике более 48 тысяч жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 319 жителей. 11 человек умерли от опасной инфекции. За это время 88 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 709 исследований, из них выявлено 287 случаев заболевания (40,5 %) и у 32 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 48159. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 4256 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 40293. Летальных случаев – 3610.

За сутки выявлен 151 случай пневмонии, на 23 случая больше, чем за предыдущий день. 114 человек госпитализированы. Всего на лечении 1663 пациента с пневмониями, из них 718 на кислородной поддержке (+48 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2111 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР начался очередной этап иммунизации населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт».

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