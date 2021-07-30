Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 июля 2021 года: За время пандемии Covid-19 побороли больше 40 тысяч человек

За сутки в Республике у 128 человек выявили пневмонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 47 840 человек.

- За 29 июля проведено 192 исследования, из них выявлено 192 случая заболевания и у 123 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения ДНР.

По данным Минздрава, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) от коронавируса находятся 4036 пациентов, выписаны – 40 205 человек, летальных случаев – 3599.

За сутки в Республике у 128 человек выявили пневмонии.

- Это на 24 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 87. Всего на лечении 1644 пациента с пневмониями, из них 716 - на кислородной поддержке (плюс 45 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2110 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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