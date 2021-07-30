В ДНР начали делать прививки от коронавируса вакциной «Спутник Лайт»

Число стационарных пунктов вакцинации увеличили до пятьдесят одного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике число стационарных пунктов вакцинации от коронавируса увеличили до пятьдесят одного. Жители прививаются согласно очередности записи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Вакцину мы получили вчера, с сегодняшнего дня граждане согласно очередности записи проходят иммунизацию, - прокомментировала заместитель главного врача ГБУ «ЦПМСП № 5 г. Донецка» Екатерина Качалова.

Для иммунизации граждан, проживающих в наиболее отдаленных районах Республики, организована работа двух передвижных пунктов. Напомним, что в единый электронный реестр вакцинированных лиц вносят сведения о тех, кто получил прививку против коронавируса.

Документ о прохождении вакцинации с QR-кодом можно будет предъявить при необходимости во время выезда за пределы ДНР.

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прибыла на территорию Республики 28 июля. Вакцинация проводится согласно стандартной операционной процедуре, включающей осмотр, определение физиологических показателей организма, заполнение медицинской документации. После иммунизации пациенту выдается подтверждающий документ с наличием QR-кода, который он может предъявить по месту требования за пределами Республики.

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