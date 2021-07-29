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Здоровье29 июля 2021 18:15

В Минздраве ДНР рассказали, кому можно и кому нельзя вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт»

Российская вакцина «Спутник Лайт» прибыла в Республику 28 июля
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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30 июля в ДНР стартует вакцинация Спутником Лайт

30 июля в ДНР стартует вакцинация Спутником Лайт

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики рассказали, что российская вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» подходит для первоначальной вакцинация от COVID-19 как не инфицированным ранее, так и ранее переболевшим COVID-19, а также для ревакцинации.

Не допускаются к проведению вакцинации те, кто:

• младше 18 лет

• старше 60 лет;

• находятся в стадии обострения заболеваний (инфекционные, неинфекционные) на момент предварительного осмотра;

• беременные и в периоде грудного вскармливания;

• имеют гиперчувствительность к компонентам вакцины;

• имеют склонность к тяжелым аллергическим реакциям.

- С осторожностью и индивидуальном порядке применяется при хронических заболеваниях, для чего в обязательном порядке необходимо при себе иметь амбулаторную карту либо выписку из нее с целью уточнения медицинским работником состояния здоровья вакцинируемого, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Напомним, новая партия вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» прибыла в Донецкую Народную Республику 28 июля. На данный момент идет распределение препарата по пунктам вакцинации. Делать прививки жителям ДНР начнут 30 июля.

Получившим вакцину жителям выдадут документ российского образца с QR-кодом.

Тем временем, за сутки коронавирусная инфекция в ДНР выявлена у 276 жителей. За все время COVID-19 диагностирован у 47 525 человек. Вылечились 40 094 зараженных. Зарегистрировано 3580 летальных случаев. Лечение продолжают 3851 пациент.

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