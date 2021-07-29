Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 июля 2021 года: Лечение продолжает 3851 пациент

За сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 276 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 276 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 28 июля проведено 725 исследований, из них выявлено 214 случаев заболевания и у 62 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 47 525 жителей Республики. Из этого числа – 40 094 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3580 летальных случаев. Лечение продолжает 3851 пациент.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлен 2110 пациентов, ранее переболевший Covid-19.

- За сутки выявлено 152 случая пневмоний, на 10 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 119. Всего на лечении 1606 пациентов с пневмониями, из них 711 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

Напомним, 28 июля в ДНР прибыла новая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Делать прививки этим препаратом жителям начнут с 30 июля.

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