Денис Пушилин: Уверен, вместе с Россией мы сумеем оживить стройки Донецкой Народной Республики

В Донецке прошла конференция по вопросам строительства. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня в столице Донецкой Народной Республики прошла конференция по вопросам в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По ее итогам, Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что государство вплотную подошло к новому этапу своего развития – активизации строительства, а также реконструкции и модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства.

- Наша очередная задача – создать открытую, прозрачную, не зарегулированную законодательную систему, стимулирующую работу строительной отрасли, - написал руководитель государства в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, отрасль должна стать привлекательной для инвесторов, строительных компаний, а также производителей стройматериалов.

- Для создания наиболее благоприятного бизнес-климата мы стараемся максимально использовать законотворческий опыт Российской Федерации. Эти и другие практические задачи сегодня обсуждали на конференции, - сообщил Денис Владимирович.

Глава Республики отметил, что обнадеживает интерес прибывших на мероприятие гостей – специалистов строительной отрасли Российской Федерации.

- Начинаем плотное взаимодействие. Уверен, вместе с Россией мы сумеем оживить стройки Донецкой Народной Республики, - заявил Пушилин.

Денис Пушилин заявил, что Республика несмотря ни на что - инвестиционно привлекательный регион и предлагает особые режимы для российских инвесторов, готовых вкладываться в развитие строительной отрасли и промышленности строительных материалов в ДНР.

- Донбасс переживает непростое время, - говорит Денис Владимирович. - Война, обстрелы и экономическая блокада оставили уродливый след на его лице. Разрушенные в результате артобстрелов со стороны ВФУ жилье и инфраструктура, износ вторичного жилого фонда и отсутствие капитального ремонта социально значимых объектов, незавершенные строительства и их неопределенный правовой статус, отток специалистов, нарушение логистических схем и дефицит стройматериалов, производство которых отсутствует в Республике.

Лидер государства подчеркнул, что все, что для ДНР на данный момент является проблемами, представляет большие возможности для деловых кругов.

- Это возможности получения новых рынков, расширения производства, - подчеркнул Глава ДНР.

Кроме этого, руководитель государства рассказал, что в 2020 и 2021 годах на развитие строительной отрасти и сферы жилищно-коммунального хозяйства ДНР вложено порядка трех миллиардов рублей.

- Мы готовы строиться и вкладывать в долгосрочные проекты. В ДНР реализуется инвестиционные проекты в сфере строительства и ЖКХ, - говорит Денис Владимирович. - В их рамках разработаны и выполняются мероприятия по восстановлению и капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы, а также мероприятия по повышению эксплуатационных характеристик объектов ЖКХ .

Также в ходе конференции, российские специалисты заявили, что готовы провести на территории Республики строительную экспертизу недостроев.

- У нас есть опыт обследования в Дагестане самовольно построенных домов, которые не введены в эксплуатацию, и там проживают люди. Здания в разной строительной готовности и с технической точки зрения ситуация идентична той, что в Донецке. Этот опыт даст нам возможность подключиться и провести обследование ваших недостроенных объектов, которые длительное время стояли, - говорит директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова. - Мы считаем, что продолжать строительство надо только после проведения строительной экспертизы. У нас есть департамент, который занимается этим, поэтому мы в вашем распоряжении», — отметила Максимова.

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