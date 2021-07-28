Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с 1033-летием крещения Руси

Во время божественной литургии. Фото: сайт Главы ДНР

Денис Пушилин поздравил жителей Донецкой Народной Республики с 1033-летием со дня крещения Руси - поворотным событием в истории всех славянских народов. В честь праздника он побывал в Свято-Владимирском храме столицы, где принял участие во всеобщем молебне. Об этом сообщила пресс-служба руководителя государства.

Праздничный молебен провели в Свято-Владимирском храме прифронтового Куйбышевского района Донецка. Фото: сайт Главы ДНР

- Крещение Руси - знаковое событие для всего нашего народа. По сути, это цивилизационный и культурный выбор, который определил его судьбу на многие и многие века. В этот светлый день хочу пожелать всем нашим гражданам взаимопонимания и взаимоподдержки, - сказал Денис Пушилин.

Напомним, День крещения Руси отмечается каждый год 28 июля - в память о великом равноапостольном князе Владимире, которого славяне считают основоположником христианства на их землях. К этой знаменательной дате в Донецкой Народной Республике учредили новую государственную награду - орден Святого Владимира. Соответствующий указ подписал Глава ДНР.

- Князь Владимир расширил границы своей державы от Черного и Азовского морей до Балтийского, от Карпат до самой Волги. Христианство объединило Киев, Новгород, Рязань и Смоленск, скрепило их в единое государство. К этой дате мы учредили в Республике орден Святого Владимира. Считаю, что это восстановление исторической традиции, - сказал по этому поводу Денис Пушилин.

Именно равноапостольный князь Владимир стал инициатором Крещения Руси в 988 году. Фото: сайт Главы ДНР

Руководитель государства также напомнил, что данную награду учредила еще Екатерина Вторая, и присваивали ее за военные и гражданские заслуги.

Читайте также

В Донецке началась подготовка ко Дню города

Об этом сообщил глава столичной администрации (подробнее)