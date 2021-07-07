В ДНР отреагировали на «громкое» заявление по Донбассу замглавы украинской делегации в Контактной группе Александра Мережко

Александр Мережко. Фото: facebook.com

В ходе сегодняшних переговоров Контактной группы по вопросам безопасности украинская сторона старалась «преуспеть» только в стремлении заработать политические баллы в глазах мирового сообщества, требуя ответов и решений от посредников – ОБСЕ и Российской Федерации. Об этом по итогам видеоконференции заявили в министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

Во внешнеполитическом ведомстве ДНР отреагировали на «громкое» заявление заместителя главы украинской делегации Александра Мережко, в котором говорится, что «Украину якобы заботит жизнь и безопасность мирных жителей Донбасса».

- В этой связи мы адресовали напрямую киевскому представителю три закономерных вопроса: что же мешает официальному Киеву при такой заботе наконец-то согласовать параметры работы Координационного механизма, ведь именно от его согласования и полноценного запуска напрямую зависит эффективность выполнения Мер по усилению режима прекращения огня, - рассказали в МИД Республики.

Кроме этого, представители Республики поинтересовались - какую цель преследует украинская сторона, задавая вопросы по существу представитлям Республик Донбасса, как стороне конфликта, а координаторам от ОБСЕ, которые согласно своему мандату выполняют посредническую функцию модерации переговорного процесса.

- Также мы спросили, связана ли такая тактика игнорирования мнения Республик на Минской площадке со стороны представителей Украины с недавними заявлениями президента данного государства о готовности отгородиться от Донбасса стеной? – рассказали во внешнеполитическом ведомстве ДНР.

Украина продолжает стрелять по Республикам Донбасса (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве иностранных дел Республики подчеркивают, что если действительно есть такая готовность, то пусть об этом украинское руководство заявит официально.

- Объявит о выходе из Минского процесса и перестанет делать «хорошую мину при плохой игре», когда на словах декларируется якобы приверженность Минским договоренностям, а на деле они каждый день нарушаются, - говорят во внешнеполитическом ведомстве ДНР. - Господин Мережко ответил на наши вопросы характерным образом: сначала попытался переадресовать их представителю Российской Федерации, а потом и вовсе заявил, что ответит на наши вопросы в рамках заседания рабочей группы.

Этот вопрос вновь будет вынесен на следующей встрече профильной группы.

- Но уже сейчас можно сказать, что отношение представителей Украины к вопросам от Республик и в целом к работе в Контактной группе представляет собой красноречивое доказательство полного отсутствия у Киева хотя бы малейшего понимания сути мирных переговоров между двумя сторонами конфликта и стремления прийти в их рамках к конструктиву, - резюмировали в министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

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