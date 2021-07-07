Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 июля 2021 года: Лечение продолжают 4165 пациентов

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 177 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 177 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 6 июля проведено 517 исследований, из них выявлено 129 случаев заболевания (25,0%) и у 48 пациентов диагноз Covid-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Источник: https://mzdnr.ru/news/po-sostoyaniyu-na-1000-7-iyulya-vsego-44-041-zabolevshiy-infekciey-covid-19-na-territorii

Отмечается, что за сутки 161 человек поборол болезнь. Зарегистрировано 12 летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 44 041 жителя Республики. Из этого числа – 36 548 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3328 летальных случаев. Лечение продолжают 4165 пациентов.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 2016 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

- За сутки выявлено 99 случаев пневмоний, на 9 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 76. Всего на лечении 1110 пациентов с пневмониями, из них 542 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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