Омбудсмен ДНР рассказала новому координатору от ОБСЕ Шарлотте Реландер о ситуации, сложившейся в Республике вследствие вооруженной агрессии Украины

Дарья Морозова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прошедшую видеоконференцию гуманитарной подгруппы Контактной группы модерировала новый координатор от ОБСЕ Шарлотта Реландер. Это не повлияло на ход переговоров – заседание окончилось без подвижек. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

- Ключевые изменения, произошедшие в составе группы, не стали для украинской стороны импульсом к смене тона ведения переговоров. Представители киевской делегации по-прежнему блокируют ключевые вопросы повестки дня, - сказала Дарья Васильевна.

Морозова отметила, что в ходе заседания она рассказала Шарлотте Реландер о ситуации, сложившейся в ДНР вследствие вооруженной агрессии со стороны Украины.

- Я предоставила госпоже Реландер сведения о количестве наших граждан, которые были убиты, ранены и получили инвалидность в результате обстрелов ВФУ, - говорит омбудсмен ДНР. - Также озвучила статистику, отражающую количество беженцев; лиц, пропавших без вести; разрушений жилого фонда и социальной инфраструктуры», – подчеркнула Морозова.

Дарья Морозова подчеркнула, что приведенные данные важны не только для понимания масштабов гуманитарной катастрофы в регионе.

- Они являются доказательством геноцида местного населения и, уверена, позволяют сформировать объективное представление о сути и последствиях событий в Донбассе, - резюмировала представитель Республики.

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