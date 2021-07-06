Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 июля 2021 года: Антитела к вирусу выявили уже у 2 тысяч жителей Республики

Экспресс-тест на ковид покажет результаты за несколько минут Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Донецкой Народной Республике продолжают выявлять новые случаи заболевания жителей коронавирусом. Опасную инфекцию за день обнаружили еще у 157 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Медики провели 629 новых лабораторных исследований. С их помощью выявили 123 случая заболевания, а у 34 пациентов диагноз «COVID-19» они установили по результатам анализов, - рассказали в ведомстве.

Медики провели за сутки 629 новых лабораторных исследований Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки из больниц выписались 208 выздоровевших пациентов, а вот 14 человек не смогли справиться с осложнениями после болезни и скончались.

С учетом последних обнародованных данных, коронавирусом в ДНР за все время пандемии заболели 43 864 человека. Продолжают лечиться в больницах 4 161 пациент, сняты с учета после поправки 36 387 человек, умерли от ковида 3 316 жителей.

Кроме того, благодаря методу экспресс-тестирования с марта в Республике выявили 2 004 пациента, которые уже переболели ковидом раньше и выработали иммунитет. В их крови врачи обнаружили антитела к вирусу.

Напомним, этим летом жителей ДНР и ЛНР, которые собираются отдохнуть на курортах Краснодарского края, ждет неприятный сюрприз. В регионе вводят ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом.

С 1 июля пансионаты и отели Краснодарского края не будут принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до заезда, или прививки от COVID-19. А с 1 августа - без сертификата о вакцинации. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

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