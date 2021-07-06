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Общество6 июля 2021 16:04

Фоторепортаж: Как проходит курортный сезон - 2021 в Седово

Корреспонденты «Комсомолки» отправились в курортный поселок Республики
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Елена Лебедева

С началом курортного сезона в поселок Седово приезжают десятки тысяч людей. В этом году в связи с коронавирусом на въезд в поселок действуют ограничительные меры. Желающие отдохнуть должны заранее зарегистрироваться в пансионате или у ФЛП. Приехать на море одним днем пока что нельзя, но над этим вопросом идет работа.

Отдых в Седово - 2021: пляжи
Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Елена Лебедева

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Елена Лебедева

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Елена Лебедева

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отдых в Седово - 2021: прогулка по курортному поселку
Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово - 2021

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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