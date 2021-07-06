Фоторепортаж: Как проходит курортный сезон - 2021 в Седово

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Елена Лебедева

С началом курортного сезона в поселок Седово приезжают десятки тысяч людей. В этом году в связи с коронавирусом на въезд в поселок действуют ограничительные меры. Желающие отдохнуть должны заранее зарегистрироваться в пансионате или у ФЛП. Приехать на море одним днем пока что нельзя, но над этим вопросом идет работа.

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Елена Лебедева

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Елена Лебедева

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Елена Лебедева

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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