Глава Седово Владимир Степура: Раньше у каждого жителя прибрежного поселка Азовского моря были запасы черной икры

В Азовском море водилось очень много рыбы. Сейчас большинства видов нет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многие местные жители вспоминают времена, когда в Азовском море водилось очень много рыбы. Сейчас большинства видов нет. Руководитель поселковой администрации Седово Владимир Степура рассказал «Комсомолке», что раньше это было самое зарыбленное море, а сейчас остались тюлька, бычок и пиленгас.

- Мой отец работал в рыбном цехе. Однажды к ним привезли белугу, которая весила полтонны. Было шесть или восемь ведер черной икры. Ее выловили здесь. Раньше икры было очень много, - вспоминает Владимир Константинович. - Черную икру солили по старому методу. Делали солевой раствор, чтобы в нем плавала картошина или яйцо. Туда засыпали икру и мешали до тех пор, пока она не начинала биться об стенки, как горох. Это длилось минут пять-десять. Потом подвязывали марлю и подвешивали стекать, а после оставляли под прессом. Готовую икру резали, как сырную головку.

Владимир Степура Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Азовском море водилось очень много рыбы. Сейчас большинства видов нет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Черную икру любили или тогда ее так не ценили?

- Моя бабушка рассказывала, что в ее молодости в поселок возили масло, молоко и овощи и меняли все это на рыбу. Она говорила, что за черную икру не давали даже молоко. Ее никто не хотел брать. Было и такое, что икра была, а хлеба не было. Это потом ее распробовали. Спустя годы икра стоила 50 рублей за баночку, когда зарплата была 130 рублей. После развала Советского Союза рыбу начали вылавливать в больших объемах и многие виды просто исчезли.

В Азовском море водилось очень много рыбы. Сейчас большинства видов нет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Азовском море водилось очень много рыбы. Сейчас большинства видов нет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Когда-то обсуждалось зарыбление Азовского моря? Чтобы попробовать вернуть то, что когда-то было утеряно?

- Это можно сделать только совместными усилиями с Россией и Украиной. А с Украиной у нас отношений нет. После зарыбления нужно запретить рыбалку на год-два. А возможно, и на несколько лет. Ведь кормовая база никуда не делась. Иначе одни рыбу выпустят, а другие ее словят. Может, это произойдет и на нашем веку. Поживем - увидим.

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