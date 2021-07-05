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Общество5 июля 2021 14:45

«Все у него по-настоящему было»: Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Выдающийся режиссер и актер скончался на 82 году жизни
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 от последствий коронавируса. Ему был 81 год

Режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 от последствий коронавируса. Ему был 81 год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова.

- Тяжело принимать утрату таких людей, как Владимир Меньшов, - написал в своем телеграм-канале руководитель государства.

Денис Владимирович не был лично знаком с Владимиром Меньшовым.

- А кажется, что знаешь его, и он тебя знает: в его фильмах и про твою жизнь тоже, - отметил Глава Республики. - Все у него по-настоящему было. И принципы твердые не только на экране. Он никогда не скрывал своего одобрения, когда Крым стал нашим.

Руководитель Республики подчеркнул, что жители ДНР благодарны Владимиру Меньшову за поддержку Донбасса.

- Безмерно жаль, что такого Человека не стало. Вечная ему память, - сказал Денис Пушилин.

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни 5 июля в 9.40 в больнице имени Филатова в Выхино. Режиссер был госпитализирован 22 июня. Медики диагностировали у Меньшова вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус.

Прощание с мэтром пройдет в Москве в Доме кино 8 июля.

Умер обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов
В понедельник, 5 июля 2021 года, в Москве на 82 году жизни скончался Владимир Меньшов. Причиной смерти народного артиста России и обладателя премии «Оскар», по предварительным данным, стал коронавирус

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