Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 июля 2021 года: За все время Covid-19 побороли больше 36 тысяч человек

За сутки в Республике у 108 пациентов выявили пневмонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За время пандемии коронавирус в ДНР выявили у 43 611 человек.

- За 2 июля проведено 523 исследования, из них выявлено 163 случая заболевания и у 63 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, на сегодня на лечении от коронавируса находятся 4233 пациента, выписаны – 36 090 человек, летальных случаев - 3288.

За сутки в Республике у 108 пациентов выявили пневмонии.

- Это на 32 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 87. Всего на лечении 1027 пациентов с пневмониями, из них 510 - на кислородной поддержке (плюс 25 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

Также по результатам проведенных семи исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено пять пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2004 пациента, ранее переболевший COVID-19.

Всего в мире на утро 3 июля 184 215 986 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 537 590 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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