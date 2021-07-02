Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 июля 2021 года: Количество зараженных увеличилось на 158 человек

У некоторых пациентов вирус обнаружили после сдачи анализов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике продолжают фиксировать новые случаи заражения жителей коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки медики обнаружили ее почти у 160 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Мы провели еще 453 лабораторных исследования, в ходе которых выявили 118 случаев заболевания, а у 40 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали работники ведомства.

В Минздраве уточнили, что в это же время 77 человек выздоровели и были сняты с учета, а вот 14 пациентов не смогли справиться с болезнью и скончались. Кроме того, благодаря экспресс-тестам у двух жителей Республики медики обнаружили в крови антитела, что говорит о том, что эти люди уже переболели ковидом раньше.

С учетом последних обнародованных данных, коронавирус в ДНР официально подтвержден у 43 385 человек. Из них продолжают лечение 4 020 пациентов, оправились и выписались из больниц 36 090 человек, умерли 3 275 жителей.

Напомним, в Республике ожидают прибытия новой партии российской вакцины от коронавируса уже в ближайшее время. Об этом на встрече с работниками Харцызского машиностроительного завода заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Вакцина прибудет в ближайшие несколько недель, может быть, раньше. Теперь остался вопрос логистики, до вчерашней «Прямой линии» было больше препятствий, - сказал Денис Владимирович.

В Республике ожидают прибытия новой партии российской вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Речь, видимо, идет о «Прямой линии» Президента России Владимира Путина, где ему задали вопрос о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ДНР и ЛНР.

- Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, тысяч 90 доз вакцины завезено. Я услышал ваш вопрос. Дополнительный объем будет поставлен, - пообещал тогда Владимир Владимирович.

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