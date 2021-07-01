ДНР уже месяц живет без комендантского часа в выходные дни Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Комендантский час в Донецкой Народной Республике был введен в начале войны. Уже восьмой год жизнь на улицах Донецка и других городов государства в ночное время суток буквально замирает.

ДНР уже месяц живет без комендантского часа в выходные дни Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Одни - такие меры поддерживают. В основном это жители прифронтовых городов и поселков, так как любое «брожение» по улице в ночное время может вызвать подозрение. Также «за» такие ограничения те, кто привык к тихим ночам.

Однако большинство жителей выступают против комендантского часа. Ведь из-за его действия после 11 часов вечера передвигаться по улицам запрещено. Основные аргументы противников комендантского часа звучат так: Как быть человеку, если посреди ночи срочно нужно попасть в аптеку? А если кому-то из близких стало плохо на другом конце города? Многие работают до семи-восьми часов вечера, даже в гости к родственникам после работы не заедешь, так как добраться потом домой можешь и не успеть. Даже если выйти заранее, то не факт, что приедет такси. А поэтому большинство поездок в гости переносятся на выходные.

- Комендантский час - это не очень приятное явление, хочется, чтобы можно было ночью погулять, когда тебе захочется, с друзьями пройтись или даже одному, это уже не так важно. Самый большой минус комендантского часа в том, что ты не чувствуешь себя свободным. Транспортное сообщение на время отмены нужно налаживать... К полной отмене я бы отнесся крайне положительно, - делится своими мыслями студент 1 курса Донецкого национального университета Дмитрий Крылов.

ДНР уже месяц живет без комендантского часа в выходные дни Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Отмена ограничений происходила лишь несколько раз в год на большие государственные и религиозные праздники. Молодежь (и не только) неоднократно обращались к руководству Республики с просьбой пересмотреть действующие ограничения. В свою очередь Глава государства Денис Пушилин говорил о рассмотрении возможности сокращения либо полной отмены комендантского часа. Решение было принято. В этом году с 1 июня на летний период его действие было приостановлено на выходные дни – в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

- Я являюсь самым большим сторонником отмены комендантского часа, потому что очень много общаюсь с молодежью, у нас дети даже не знают, как это жить без него. Общаюсь с предпринимателями и понимаю, что они теряют в плане развития своего бизнеса, - признался Денис Владимирович во время большой пресс-конференции в апреле этого года.

Руководитель государства также заявил, что после отмены комендантского часа в выходные дни летнего периода будет еще несколько этапов, а затем - полная отмена комендантского часа. Однако это зависит и от того, какой будет обстановка.

- Если будет развертывание полноценных боевых действий, то будет не до отмены комендантского часа, - подытожил лидер Республики.

ДНР уже месяц живет без комендантского часа в выходные дни Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ограничения не обходят стороной и единственный курорт Республики - поселок Седово. Жители и отдыхающие уже после 23 часов вечера не могут передвигаться по улицам поселка, магазины и заведения закрыты.

- Жизнь с комендантским часом для меня уже стала привычной, но это вовсе не значит, что такая привычка хороша. 7 лет - чрезмерно большой срок для таких ограничений. Чрезвычайное положение на то и чрезвычайное, что не вписывается в привычный уклад жизни, в обыденный ход дел. Забавно, что у нас комендантский час стал как раз обычным и привычным явлением, а его редкие отмены на праздники - событием чрезвычайным, – задается вопросом житель поселка Седово Андрей. - Иными словами, я поддерживаю это начало процесса перехода к нормальной жизни, но на этом не стоит останавливаться. Ведь после 11 вечера даже без комендантского часа общепит, торговля и транспорт замирают.

ДНР уже месяц живет без комендантского часа в выходные дни Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С момента послабления ограничений на летний период прошел ровно месяц. За это время официальные ведомства не сообщали об ухудшении ситуации в ночное время. Порядок на улицах обеспечивают усиленные патрули. Стоит надеяться, что и дальше все будет без чрезвычайных происшествий и уже в скором времени комендантский час в Республике отменят полностью.

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