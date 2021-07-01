В Донецке на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный

Алексей Кужильный

1 июля в Донецке на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве и юбилейного военного парада к 75-летию Великой Победы Алексей Николаевич Кужильный.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким Алексея Николаевича.

- С каждым годом редеют ряды наших ветеранов. Все меньше тех, кто может поделиться с нами живыми воспоминаниями о Великой Отечественной войне и Победе, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что каждая такая потеря невосполнима.

- Год назад я встречался с ним, и он рассказывал о своей жизни, о тех знаменательных исторических событиях, участником которых он был. Алексей Николаевич обладал острым умом и прекрасной памятью. Он казался воплощением живой истории. А его свидетельства очевидца навсегда врезались мне в память, - рассказывает Пушилин. - Общаясь с Алексеем Николаевичем, я был поражен его мужеством и скромностью. Он считал очень важным воспитание подрастающего поколения в любви к Родине и делал всё для этого.