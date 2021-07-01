Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 июля 2021 года: Лечение продолжают 3953 пациента

За сутки коронавирус в ДНР диагностировали еще у 204 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 204 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

-а 30 июня проведено 609 исследований, из них выявлено 164 случая заболевания и у 40 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Отмечается, что за сутки 76 человек побороли болезнь. Зарегистрировано 10 летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 43 227 жителей Республики. Из этого числа – 36 013 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3261 летальный случай. Лечение продолжают 3953 пациента.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 1997 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

- За сутки выявлен 87 случаев пневмоний, на пять случаев больше, чем за прошедшие сутки. 62. Всего на лечении 1027 пациентов с пневмониями, из них 526 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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