Во время Прямой линии Владимир Путин сообщил, что в ДНР и ЛНР будет поставлен дополнительный объем вакцины от коронавируса

В ДНР вакцинация началась в феврале, но потом была приостановлена из-за недостатка препарата Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 30 июня, в Москве проходит «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президенту России был задан вопрос, когда в ДНР и ЛНР поставят новую партию от коронавируса?

- Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, тысяч 90 доз вакцины завезено. Я услышал ваш вопрос, дополнительный объем будет поставлен, — сказал Путин.

Напомним, что вакцинация жителей ДНР и ЛНР началась 1 февраля, когда из России привезли вакцину «Спутник V». Прививку в первую очередь получили медицинские и социальные работники, которые контактируют с большим количеством людей. А также работники силовых структур и члены их семей.

В феврале началась запись всех желающих на вакцинацию. Сделать это можно непосредственно в лечебных учреждениях и через электронную форму на сайте Министерства здравоохранения. Сейчас, по данным Минздрава ДНР, записалось около 50 тысяч жителей.

В последние два месяца в ДНР отмечается значительный рост количества заболевших коронавирусом. Жители связывают свои надежды на поставки очередных партий препарата из России. Тем более, что без прививки скоро нельзя будет поехать отдыхать на курорты в РФ.

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