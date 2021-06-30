Погода в Донецке на июль 2021: Что обещают синоптики

В июле дончан ждет настоящее лето Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Погоду в Донецке на июль 2021 предсказали синоптики. Что ждет жителей столицы ДНР в середине лета?

Июль – макушка лета. Постепенно дни становятся короче. После обильных дождей весной и в июне середина лета порадует сухой погодой. Осадки ожидаются в первую декаду. И то лишь кратковременные, и не везде.

Как и положено июлю, дни будут теплыми. При этом синоптики не предсказывают изнывающей жары. Дневная температура воздуха в течение месяца будет колебаться +25…+32 градуса. По ночам – 17-22 градуса.

Впрочем, синоптики могут и ошибаться. Климат на планете настолько изменился, что часто невозможно даже за несколько дней прогнозировать неожиданные вторжения циклонов и антициклонов.

И тут на помощь могут прийти народные приметы. В былые времена 1 июля на Руси почитали Ярилу – бога Солнца. В народном календаре - это Ярилин день, Макушка лета. В июле с его хлебной и сенокосной страдой опасаются и лишних дождей, и засухи. Поэтому основные приметы месяца о засушливых днях и дожде.

Если утром сухая трава, то к ночи дождь пойдет. Тучи по небу полосами простираются – к дождю. Луна имеет зеленоватую окраску – к наступлению засушливого периода. Утром по воде туман стелется – на хорошую погоду. Радуга появилась в первой половине дня – возможен дождь; если после полудня – погода наладится. Сильная роса – к ясному дню. С утра парит – дождь дарит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Новоазовского района Олег Моргун: Нужно развивать наши прибрежные поселки

Олег Валерьевич в интервью «Комсомолке» рассказал об особенностях курортного сезона в этом году и планах по благоустройству Седово и других поселков вблизи моря (подробнее)