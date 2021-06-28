Мастер-классы шли один за другим. Участники «Лавандового вдохновения» узнали, что дома букеты ароматной лаванды можно разобрать и набить ею мешочки или добавлять в чай Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На прошедших выходных в Донецком ботаническом саду состоялся праздник сбора лаванды «Лавандовое вдохновение». Сад ароматов, что на центральной липовой аллее, был своеобразной Меккой. На половине гектара, где находится большая коллекция пряно-ароматических растений, все внимание было приковано к лаванде. Это растение, воспетое в песнях, можно было не только увидеть цветущим, но и научиться делать из него композиции. Посетители, участвовавшие в мастер-классах, сделанный собственноручно букет получали в подарок.

ТАЛИСМАН ДЛЯ ЛЮБВИ И СЕМЕЙНОГО СЧАТЬЯ

В Саду ароматов особое место у экспозиции Средиземноморья. Среди «ручьев» из темно-сиреневой лаванды обращают на себя внимание белые лилии на высоких «ножках» и крупные ромашки.

В Донецке на мастер-классах два дня делали букеты из живых цветов лаванды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Коллекцию пряно-ароматических растений создаем с 1975 года, - рассказывает «КП» куратор Сада ароматов, заведующая лабораторией культурных растений Ольга Кустова. - Сейчас у нас больше 200 видов пряно-ароматических растений и декоративных овощных культур. Немало саженцев нам передали из Никитского ботанического сада (Ялта) – по видовому разнообразию наш Сад не уступает аналогичной крымской коллекции.

Праздник сбора лаванды набирает популярности во всем мире. Впервые он прошел во Франции (Прованс) больше 30 лет назад. Потом «лавандовые недели» снискали любовь и в других странах Европы. Сейчас фестиваль сбора лаванды активно проводят в Крыму.

В Донецке на мастер-классах два дня делали букеты из живых цветов лаванды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- У нас такой праздник проходит третий год, - продолжает Ольга Константиновна. - Сухую веточку лаванды рекомендуется носить девушкам, которые никак не могут встреть свою любовь, считается что такой талисман поможет привлечь к ней ее вторую «половинку». Замужним женщинам так же рекомендуется иметь сухую веточку лаванды в своем арсенале, им она поможет не потерять свою привлекательность для мужа.

Во время мастер-класса Ольга Кустова показала «ручьи» узколистной лаванды. Уже через неделю она войдет в пик своего цветения. - А вот широколистная лаванда в Донбассе не зимует, - говорит куратор Сада ароматов. – Но она у нас растет в теплице.

В Донецке на мастер-классах два дня делали букеты из живых цветов лаванды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ГИБРИДЕ – ЛУЧШИЕ СВОЙСТВА ДВУХ ЛАВАНД

Останавливаемся возле гигантского куста с длинными лиловыми соцветиями.

- Это лавандин - гибрид лаванды узколистной и широколистной, - показывает необычное растение Ольга Константиновна. - От них он вобрал в себя все самое лучшее: изумительный аромат лаванды узколистной и длительность цветения (до поздней осени) - широколистной.

Кстати, 80 процентов плантаций в Европе засажены именно лавандином – рекордсменом по содержанию эфирного масла. Донецку саженцы этого чудесного растения подарены Никитским ботаническим садом, где секционеры его вывели еще в советские времена.

Куратор Сада ароматов Ольга Кустова показала гигантский куст гибрида лаванды, подаренный коллегами из крымской Ялты. Лавандин более устойчив к заморозкам и с него получают в разы больше лавандового масла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Во время мастер-класса Ольга Кустова научила желающих правильно серпом срезать цветы лаванды. Это делают вместе со стеблями (примерно 15-20 сантиметров), чтобы куст рос дальше. Затем в тени липовой аллеи за столиками участники обучающего занятия сделали из лаванды букетики.

- Дома хозяйки могут разобрать свой букет для саше (душистого мешочка) или для добавления в качестве пряности в кулинарные блюда, - говорит Ольга Константиновна. - Также можно сделать лавандовую воду, заварив ароматическое растение кипятком, как чай, а потом настоем освежать с пульверизатора как помещения, так и бельевой шкаф.

В Донецке на мастер-классах два дня делали букеты из живых цветов лаванды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЕСТЬ ДАЖЕ ЭФИРНО-МАСЛЕНИЧНАЯ РОЗА

В Саду ароматов большинство растений содержит уникальные эфирные масла. Здесь есть даже эфирно-масленичная роза. Розовая, как и многие другие представители ее вида, а аромат у нее еще насыщенней. Посетители в шутку говорят, что такая «царица цветов» пахнет готовыми духами. Также здесь в единичных экземплярах есть редкие полыни, бессмертники.

В коллекции пряно-ароматических растений и декоративные овощные культуры, такие как базилик, грибная трава (хмели-сунели), сельдерей, артишок колючий. Также в Саду есть коллекция редких бобовых, посленовых.

В Саду стоит аромат средиземноморских трав. В экспозиции выделяются белые лилии, которые применяют в гомеопатии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Недалеко отсюда раскинулся аптекарский огород, где растут чабрец, душица, витекс священный, валерьяна, любисток лекарственный и многие другие лекарственные травы.

- Здесь проходят практику будущие фармацевты и биологи, - рассказывает Ольга Кустова. – Раньше аптекарские огороды были только при монастырях. Первый монастырский огород с лекарственными травами в России появился указом Петра Первого.

В Донецком ботаническим саду лаванда будет цвести до первых чисел июля. А сам Сад ароматов можно будет посещать до глубокой осени. В конце сентября – начале октября посетителей порадует своим ароматом Эльсгольция Стаунтона (китайская мята).

В Саду стоит аромат средиземноморских трав. В экспозиции выделяются белые лилии, которые применяют в гомеопатии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СПРАВКА «КП»

Первые упоминания о лаванде были найдены в рукописях Древнего Египта 2 500 лет назад. Там уже использовалась лаванда для мумификации. Также у египтян это растение широко использовали в парфюмерии для изготовления ароматов. Само же название цветка, которое переводится как «мыться», появилось в Древнем Риме, где лаванду использовали для принятия ванн. На тот момент она заменяла людям душистое мыло и дезодоранты.

Сейчас цветки и масло лаванды употребляют как пряность в кулинарии. В свежем виде листья добавляют в тушеное мясо, рыбу, а также овощные и рыбные супы и блюда из овощей. Яства посыпают порошком лаванды также как перцем. Еще лаванду добавляют в чаи. Она сочетается с мятой, мелиссой, чабрецом и шалфеем. Чай из цветков лаванды обладает успокаивающим и тонизирующим действием.

Лаванда - мощный антисептик, эфирное масло из нее хорошо заживляет ожоги. Применяется при желудочно-кишечных заболеваниях, способствует увеличению кислотности желудочного сока, повышает аппетит, обладает мочегонным действием. Терапевты рекомендуют лаванду как средство, обладающее мягким снотворным действием. Хорошо себя зарекомендовали саше (душистые мешочки). Люди, страдающие бессонницей, кладут их рядом с подушкой. Также саше подвешивают над манежами с младенцами, чтобы не плакали.

ВАЖНО!

Если в магазине видите, что цветки лаванды хорошо держатся на колосе, то, скорее всего, производители срезали ее «зеленой» и может даже обработали фиксатором. Такая лаванда хороша только в букетах. В кулинарии и лекарственных целях использовать ее нельзя.

Как сушить собранную лаванду

Как и все ароматные растения: в подвешенном состоянии, цветками вниз. Лучше это делать в небольших букетах, где-то в тени или на чердаке, но чтобы в таком месте не было пыли, влаги и оно хорошо проветривалось.

Как хранить высушенную лаванду

Лучше всего хранить сухие букеты лаванды в полотняных мешках, сшитых из натуральной ткани - тоже в подвешенном состоянии или на темной полке, подальше от солнечных лучей и тепла. Отдельно соцветия хранятся в стеклянных банках.

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