Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 июня 2021 года: За время пандемии Сovid-19 выявили у 42 765 человек

За сутки в Республике у 55 человек выявили пневмонии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 42 765 человек. Об этом информирует Министерство здравоохранения.

- 27 июня исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 3783 пациента, выписаны - 35 752 человека, умерли - 3230.

За сутки в Республике у 55 человек выявили пневмонии.

- Это на два случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 28. Всего на лечении 1113 пациентов с пневмониями, из них 560 - на кислородной поддержке (плюс 10 за сутки), - сообщает ведомство.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1959 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

Всего в мире на утро 28 июня 181 998 650 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 319 527 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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