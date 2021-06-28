Рок в ДНР жив! В Харцызске отстояли рок-клуб «Beretta Voice»

Музыканты рады выступить после долгого перерыва Фото: Юлия АНДРИЕНКО

История с рок-клубом «Beretta Voice Confederacy» в Харцызске неожиданно оказалась резонансной, и наша «Комсомольская правда» об этом писала. Тогда новый руководитель городского Дворца культуры захотел сделать из клуба коммерческое заведение, приносящее прибыль, тогда как вся культура андеграунд построена на добровольных пожертвованиях, попросту говоря, на шапочном сборе и ставит во главу угла не материальную выгоду, а самовыражение молодежи.

И вот, казалось бы: война, практически замершая промышленность в небольшом, некогда шахтерском, городке, необходимость ежедневно думать о куске хлеба – в общем, проблем у народа хватает. Но когда над рок-клубом сгустились тучи, на его защиту встали не только рокеры и местные жители, но и музыканты из многих городов России, записавшие свои обращения в поддержку творческого объединения. И все вместе мы смогли его отстоять!

Поэтому неожиданно получить приглашение в Харцызск на рок-концерт в День молодежи, было очень приятно. Встречает меня Андрей Романов – главный рокер города и организатор рок-клуба, который за свои личные средства много лет назад сделал ремонт в сыром подвальном помещении, где и смогли собираться любители неформата.

Андрей Романов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вообще Романов - личность интересная и сам совершенный неформат, ведь Андрей - не вокалист и музыкальной славы никогда не искал, но сделал все, чтобы талантливые ребята могли реализовать себя на сцене – покупал дорогостоящие инструменты, оборудование, организовывал концерты и не только в родном Харцызске.

Музыкант из Иловайска - Евгений Труфанов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Рад сообщить, что у нас все в порядке. И вот спустя 1,5 года молчания мы вновь начинаем концертную деятельность, символично, что стартуем в День молодежи. Ее у нас в городе немало, как видите, и нужно давать ребятам слушать то, что им нравится, всему свое время, а юность столь скоротечна, - встречает меня Андрей у стен городского ДК. – Мы приступили к репетициям, с новой администрацией ДК у нас полное понимание, музыканты готовы участвовать в концертах и городских мероприятиях. Сегодня дадим полуторачасовой концерт, выступят донецкая группа «Tau-Kita» и наш местный коллектив - «Хата SKрАю». Так сказать, проба пера после долгого перерыва.

Донецкая группа «Tau-Kita» порадовала тяжелым роком и авторскими песнями Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Проба пера удалась на славу. Сначала выступали коллективы Дворца культуры и, нужно сказать, многие показали достойный уровень. Ну, а затем им на смену пришел рок. Жаркий день стал еще жарче. Народ радостно приветствовал музыкантов. Некоторые пришли на концерт целыми семьями и было приятно видеть, как взрослые люди отрываются под музыку, забыв про свой статус и будничные хлопоты. Потому что молодость, как известно, это не про возраст в паспорте, а про состояние души. И пусть в Донбассе до сих пор идет война, а вокруг царят неопределенность и усталость, но рок-н-ролл жив. Есть в этом протесте нечто исконно донецкое, а может быть в целом - русское, что позволяет нам всем не рехнуться на восьмом году не мира-не войны. Именно поэтому оказался столь живуч рок-клуб в Харцызске, доказав, что не все в жизни должно быть подчинено прибыли и коммерческой выгоде. Всегда есть то, что оказывается выше этого.

Харцызская группа «Хата SKрАю» представила каверы в оригинальной аранжировке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Желаем музыкантам много концертов и насыщенной гастрольной деятельности, местной молодежи - находить возможность самовыражения в этом рок-клубе. А городские власти хочется поблагодарить за мудрость в решении этого вопроса, потому что, конечно, запрещать и не пущать проще, чем созидать и находить общий язык, но всегда ли результативней?

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