Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 июня 2021 года: Лечение продолжают 3783 пациента

За сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 22 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 22 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 26 июня проведено 151 исследование, из них выявлено 20 случаев заболевания и у двух пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Отмечается, что за сутки зарегистрировано 12 летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 42 765 жителей Республики. Из этого числа – 35 752 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3230 летальных случаев. Лечение продолжают 3783 пациента.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 1959 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

- За сутки выявлен 57 случаев пневмоний, на 24 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано62. Всего на лечении 1085 пациентов с пневмониями, из них 557 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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