Глава ДНР Денис Пушилин: Молодые люди вершат историю Донбасса

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил юношей и девушек ДНР с Днем молодежи.

- Молодые люди вершат историю Донбасса. Вы взрослеете вместе с Республикой, а Республика растет вместе с вами, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте руководителя государства. - Сегодня Донбасс переживает непростой период, но, с другой стороны, это время широких перспектив для амбициозной и творческой молодежи. Вам, молодым, не нужно долго объяснять, упрашивать и доказывать, вам не требуется время для раскачки. Вы идете в авангарде процессов

Пушилин отметил, что Республика нуждается в компетенциях молодых в сочетании с их качествами – обостренном чувстве справедливости, принципиальности и честности, открытости и умении нестандартно мыслить, готовности к переменам.

- Нашей Республике нужны новые лица. Нужны новые имена, которые будут прославлять Донбасс. Звезды политики, спорта, культуры, науки, телевидения, - сказал Глава ДНР.

Денис Владимирович подчеркнул, что для настоящих талантов в современном мире не существует границ.

- Но, чтобы быть действительно успешным, нужно быть целеустремленным и иметь способности, которые, в свою очередь, развиваются благодаря тренировке и усердию, - говорит Глава Республики. - Вы можете заявить о себе благодаря интеграционным процессам с Россией – этой возможностью воспользовались уже тысячи наших юных дарований.

Донбасс, по словам Дениса Пушилина, всегда был трудовым регионом, кузницей рабочих кадров.

- Молодые люди, которые избрали путь в профессию шахтера, металлурга, пекаря, агрария, водителя или другую специальность, могут в полной мере рассчитывать на поддержку со стороны государства, - рассказывает Денис Владимирович. - Мы высоко ценим труд медицинских работников и учителей, поэтому в Республике разработаны целевые программы помощи молодым специалистам.

Глава Республики пожелал молодежи выбрать правильную цель в жизни, двигаться вперед и достигать значимого результата.

- Сегодняшний праздник объединяет тех, кем может гордиться страна и на кого может опереться в сложное время. Вы обладаете колоссальной силой и энергией, готовы созидать и творить. А ваши успехи – это и успехи Республики, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

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