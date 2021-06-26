Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 июня 2021 года: За сутки заразились 239 жителей, выздоровело – 118

За сутки коронавирусом в ДНР заразились 239 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 239 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 25 июня проведено 593 исследования, из них выявлено 166 случаев заболевания и у 73 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 118 человек, зарегистрировано восемь летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 42 743 жителя Республики. Из этого числа – 35 752 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3218 летальных случаев. Лечение продолжают 3773 пациента.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 1954 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

- За сутки выявлен 81 случай пневмоний, на 22 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано62. Всего на лечении 1046 пациентов с пневмониями, из них 547 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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