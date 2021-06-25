Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 июня 2021 года: В Республике уменьшилось количество заболевших пневмонией жителей

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 227 жителей. 10 умерли от опасной инфекции. За это время 137 человек вылечились от COVID-19.

- Проведено 624 исследования, из них выявлены 182 случая заболевания (29,2 %) и у 45 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 42504. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 3660 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 35634. Летальных случаев – 3210.

За сутки выявлено 59 случаев пневмоний, на 26 случаев меньше, чем за предыдущий день. 45 человек госпитализированы. Всего на лечении 1069 пациентов с пневмониями, из них 550 на кислородной поддержке (+12 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлены 1903 пациента, ранее переболевшие COVID-19.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, третий этап вакцинации жителей ДНР от коронавирусной инфекции назначен на июль – сентябрь. К этому моменту в Республику должна прибыть очередная партия препарата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макеевчанка Ольга Хурчак: «Сначала спасали от лейкоза сына, а затем обнаружили онкологию у меня»

37-летняя женщина сражается с тяжелым заболеванием и просит о помощи (подробнее)