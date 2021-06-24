Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 июня 2021 года: В больницы госпитализировали 70 человек с воспалением легких

Тяжелых больных медики госпитализируют в срочном порядке Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. За день медики обнаружили инфекцию еще у 195 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- В ходе лабораторных исследований выявили 150 случаев заболевания COVID-19, а у 45 жителей этот диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

У части пациентов диагноз установили после сдачи анализов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У 85 пациентов болезнь осложнилась пневмонией, из их числа врачи госпитализировали в больницы 70 человек.

В Минздраве также уточнили, что за сутки в лечебных учреждениях Республики были сняты с учета 184 выздоровевших пациента, а вот 10 человек не смогли побороть болезнь и умерли. Кроме того, результаты проведенных экспресс-тестов показали, что 46 жителей ДНР имеют антитела к вирусу, а значит, переболели COVID-19 раньше.

С учетом последних данных, в Донецкой Народной Республике зарегистрированы 42 277 заболевших коронавирусом за все время. Из них продолжают лечиться 3 579 пациентов, выздоровели и выписались из больниц 35 497 человек, скончались от болезни 3 201 житель.

Напомним, Республика не будет ограничивать выезд жителей в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- У нас цифры (по заболеваемости коронавирусом, - ред.) остаются стабильными, но мы видели майское обострение и рост. Оно пересекалось с ростом цифр и в Российской Федерации. Не выпускать людей работать или отдыхать в РФ в планах нет. В ближайшей повестке мы этого не видим, это не обсуждается, - сказал он.

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