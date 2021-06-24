Утро начинается не с кофе: Представители СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела Донецка

В результате украинского обстрела был поврежден газопровод. Фото: СЦКК

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня обнародовали материалы, подтверждающие факт преступного обстрела Донецка, совершенного вооруженными формированиями Украины вчера вечером - 23 июня. Напомним, в результате украинской атаки был поврежден газопровод и лишилась остекленения когенерационная станция столицы.

Следы от разрыва мины, которыми обстреливают Донецк. Фото: СЦКК

- В 20.15 ВСУ накрыли минометным огнем северную окраину Донецка. В результате получил повреждения газопровод низкого давления и лишилось остекления здание когенерационной станции, расположенное по улице Новороссийская, 9Б. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК побывала на месте обстрела и зафиксировала последствия, - рассказали в представительстве Республики.

Осколками снарядов посекло фасад здания станции и пристройки. Фото: СЦКК

А сегодня утром под массированный огонь противника попал поселок шахты «Трудовская» в западной части Донецка. ВСУ обстреляли его из минометов крупного калибра.

- Обстрел начался в 07.48 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Марьинка. Оттуда были выпущены 6 мин калибром 120 миллиметров, - уточнили наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что минометному обстрелу ВСУ подверглись Ясиноватая и Горловка. Под огнем оказались поселки Красный Партизан, шахты имени Гагарина и шахты 6/7. Меньше чем за час по этим населенным пунктам были выпущены 24 мины крупного калибра и 2 гранаты из СПГ. В результате обстрела получил повреждения жилой дом в поселке Зайцево.

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